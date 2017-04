Suche im Schutt : Sri Lanka: Opferzahl nach Einsturz von Deponie steigt weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Eranga Jayawardena 1 von 1

Am Freitag war ein riesiger Müllberg auf der Deponie in Meethotamulla, einem Vorort der Hauptstadt Colombo, eingestürzt. Dorfbewohner behaupteten, mehr als 40 Menschen seien ums Leben gekommen, rund 145 Häuser seien zerstört worden. In der Vergangenheit war bereits vor einer Gefahr für Anwohner durch die Müllhalde gewarnt worden.

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 09:06 Uhr