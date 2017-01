In Goslar : Verkehrsgerichtstag endet mit Empfehlungen an Gesetzgeber

Goslar (dpa) – Mit Empfehlungen an den Gesetzgeber geht heute in Goslar der 55. Deutsche Verkehrsgerichtstag zu Ende. Verkehrsexperten aus Ministerien, Behörden, Gerichten, Verbänden und Autoclubs haben in dieser Woche unter anderem über die Sicherheit von Radfahrern und den Ausbau der Infrastruktur für den zunehmenden Radverkehr beraten.