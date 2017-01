Internationale Filmfestspiele : 18 Filme sind im Rennen um den Goldenen Bären

1 von 1 Foto: Alejandro Garcia 1 von 1

Bei der 67. Berlinale (9. bis 19. Februar) gehen 18 Filme aus aller Welt ins Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären. Weitere Regiearbeiten werden außer Konkurrenz und in verschiedenen Festival-Reihen gezeigt.

Insgesamt sind bei den Berliner Filmfestspielen mehr als 400 Filme zu sehen.

WETTBEWERB:

- «Rückkehr nach Montauk» von Volker Schlöndorff (Deutschland), mit Nina Hoss, Stellan Skarsgard, Susanne Wolff

- «Beuys» von Andres Veiel (Deutschland)

- «Helle Nächte» von Thomas Arslan (Deutschland), mit Georg Friedrich, Tristan Göbel, Marie Leuenberger

- «Wilde Maus» von Josef Hader (Österreich), mit Josef Hader, Pia Hierzegger, Georg Friedrich, Denis Moschitto

- «Django» von Etienne Comar (Frankreich/Eröffnungsfilm), mit Reda Kateb, Cécile de France

- «The Party» von Sally Potter (Großbritannien), mit Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall

- «The Dinner» von Oren Moverman (Israel/USA), mit Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall, Chloe Sevigny

- «Die andere Seite der Hoffnung» («Toivon tuolla puolen») von Aki Kaurismäki (Finnland)

- «Félicité» von Alain Gomis (Frankreich)

- «Pokot» von Agnieszka Holland (Polen)

- «On the Beach at Night Alone» («Bamui haebyun-eoseo honja») von Hong Sang-soo (Südkorea)

- «Joaquim» von Marcelo Gomes (Brasilien)

- «Mr. Long» von Hiroyuki Tanaka alias Sabu (Japan)

- «Ana, mon amour» von Calin Peter Netzer (Rumänien)

- «Colo» von Teresa Villaverde (Portugal)

- «On Body and Soul» («Teströl és lélekröl») von Ildiko Enyedi (Ungarn)

- «Una Mujer Fantástica» von Sebastián Lelio (Chile)

- «Einen schönen Tag noch» («Hao ji le») von Liu Jian (China)

AUßER KONKURRENZ:

- «Logan - The Wolverine» von James Mangold (USA), mit Hugh Jackman, Patrick Stewart

- «Ein Kuss von Béatrice» («Sage femme») von Martin Provost (Frankreich), mit Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet

- «T2 Trainspotting» von Danny Boyle (Großbritannien), mit Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller

- «Viceroy’s House» von Gurinder Chadha (Großbritannien), mit Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal

- «El Bar» (Die Bar) von Álex de la Iglesia (Spanien)

- «Final Portrait» von Stanley Tucci (USA), mit Geoffrey Rush, Sylvie Testud

BERLINALE-SPECIAL (Auswahl):

- «In Zeiten des abnehmenden Lichts» von Matti Geschonneck (Deutschland), mit Bruno Ganz, Hildegard Schmahl, Sylvester Groth, Alexander Fehling, Gabriela Maria Schmeide

- «Es war einmal in Deutschland...» von Sam Garbarski (Belgien), mit Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Hans Löw, Anatol Taubman

- «Der junge Karl Marx» von Raoul Peck (Haiti), mit August Diehl, Stefan Konarske

- «La Reina de España» (Die Königin von Spanien) von Fernando Trueba (Spanien), mit Penélope Cruz

- «The Lost City of Z» von James Gray (USA), mit Sienna Miller, Robert Pattinson

- «Maudie» von Aisling Walsh (Irland), mit Sally Hawkins, Ethan Hawke

- «Masaryk» von Julius Sevcík (Tschechien), mit Karel Roden, Hanns Zischler, Eva Herzigova

- «The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov» von Askold Kurov (Usbekistan)

