Keine Verletzten : Brandsätze auf Flüchtlingsheime in Thüringen und Brandenburg

Rund 70 Flüchtlinge schlafen in einer Unterkunft in Brandenburg, als Unbekannte zwei Brandsätze werfen. In der gleichen Nacht gibt es einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsdomizil in Thüringen. Verletzt wird in beiden Fällen niemand.