FAQ: Manipulation im Ärztezimmer : Diagnose: Schummeln

Die Ärzte erhalten ein Zubrot, stufen Patienten dafür als kränker ein als sie sind, und die Kassen profitieren dafür von höheren Zuweisungen aus dem milliardenschweren Risikostrukturausgleich. Eine Win-Win-Situation, ein gutes Geschäft für alle Beteiligten? Ganz und gar nicht. Die Beitragszahler sind die Dummen. Sie müssen die Zeche zahlen für solche Deals zwischen Medizinern und Kassen. Es war niemand Geringerer als der Chef der TK, Deutschlands größte Krankenkasse, der die Debatte darüber im vergangenen Jahr angestoßen hat. Tatsächlich ist es geradezu grotesk, wenn Kassen Millionenbeträge ausgeben, etwa Prämien an Ärzte zahlen, um die gewünschten, schwereren Diagnosen zu erhalten und hinterher abkassieren zu können. Die Bundesregierung reagiert jetzt endlich, wenn auch sehr spät. Es ist ein guter erster Schritt. Ihr Entwurf gegen Schummel-Diagnosen stellt klar, was längst klar sein müsste: Dass Zahlungen an Ärzte allein für die Erteilung von Diagnosen rechtswidrig sind.