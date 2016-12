Konsequenzen nach Attentat : Drei gegen Seehofer

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Am Nachmittag dann die Bestätigung der neuen Spuren: Anis Amris Fingerabdrücke waren am Todeslaster. Der Verdacht gegen den 24-jährigen Tunesier erhärtet sich. Die Jagd auf den Terrorverdächtigen läuft europaweit auf Hochtouren. „Wir können Ihnen heute mitteilen, dass es zusätzliche Hinweise gibt, dass dieser Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter ist“, erklärt Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der Seite an Seite mit Kanzlerin Angela Merkel und Bundesjustizminister Heiko Maas vor die Presse tritt. „Es sind im Fahrerhaus Fingerabdrücke gefunden worden. Und es gibt auch andere zusätzliche Hinweise, die das nahelegen.“

Merkel will beruhigen und Entschlossenheit demonstrieren. „Sehr stolz“ sei sie in den letzten Tagen gewesen, „wie besonnen die Menschen, die große Zahl der Menschen, auf diese Situation reagiert“, sagt sie. Erst die Aufklärung des Terroranschlags und die Fahndung nach dem Täter, dann die Debatte über mögliche Konsequenzen, da sind sich Merkel und ihre beiden zuständigen Minister einig. Drei gegen Seehofer – gemeinsam will die großkoalitionäre Troika ein Zeichen gegen den schnellen Ruf des CSU-Chefs und anderer Kritiker nach einem Kurswechsel in der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik setzen.

Doch ist die Debatte längst im Gange. Die Union pocht auf eine Verschärfung der Asylvorschriften, auf Maßnahmen wie die Einführung von Transitzonen, elektronische Fußfesseln für Gefährder und eine Verlängerung der Abschiebehaft. Auch die Forderung, Tunesien und die andere Maghreb-Länder zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, wird von CDU und CSU gestern wiederholt. Transitzonen würden es ermöglichen, schon vor der Einreise die Identität von Flüchtlingen zu klären. „Und dann können wir die Frage beantworten: Einreise ja oder nein?“, so CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach. Die SPD zeigte sich offen gegenüber einigen der Vorschläge. Fraktionsvize Eva Högl sprach sich ebenfalls für den Einsatz von elektronischen Fußfesseln aus.

Maas macht unterdessen Druck auf die Ermittler: „Es ist momentan unsere größte Verantwortung, den Täter zu fassen.“ War am Vortag noch von einem „unmittelbaren Zugriff“ in NRW berichtet worden, gab es gestern zunächst keine neuen Hinweise auf seinen Aufenthaltsort – trotz öffentlicher Fahndung.

Keine heiße Spur? Immerhin schließen die im Führerhaus gefundenen Fingerabdrücke Amris wohl aus, dass jemand die am Dienstag entdeckte Geldbörse des Tunesiers gezielt in dem Laster deponiert haben könnte, um eine falsche Spur zu legen. Unklar blieb weiter, ob Amri Teil eines Terrornetzwerks war, das womöglich weitere Anschläge planen könnte. Im Chat mit einem Hassprediger habe sich der Tunesier schon vor Monaten als Selbstmordattentäter angeboten, berichtete der „Spiegel“. Die Äußerungen seien aber nicht konkret genug gewesen, um eine Festnahme zu rechtfertigen.

Unbeantwortet bleibt gestern auch die brenzlige Frage:

Wie es dem Mann, der bis zum September als Gefährder eingestuft worden war und abgeschoben werden sollte, gelingen konnte, Anfang Dezember abzutauchen und unbehelligt den Anschlag zu verüben. Es sei „erschreckend“, dass die zuständigen Sicherheitsbehörden Amri unterschätzt hätten, sagte Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt gestern im Gespräch mit unserer Redaktion. „Amri war als einer der gefährlichsten ‚Gefährder‘ bekannt und hätte rund um die Uhr überwacht werden müssen.“

