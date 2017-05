Bahnverkehr eingeschränkt : Ermittlungen nach ICE-Unfall in Dortmund

vergrößern 1 von 6 Foto: Marcel Kusch 1 von 6











Nach dem Unfall eines ICE auf dem Dortmunder Hauptbahnhof am Montagabend hat die Untersuchungsstelle des Bundes für Eisenbahn-Unfälle die Ermittlungen aufgenommen.

Der ICE war auf dem Weg von Düsseldorf nach Berlin kurz vor dem Bahnsteig in Dortmund entgleist. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Am Morgen kam es zu massiven Störungen im Berufsverkehr, weil ein Teil des Bahnhofs gesperrt blieb und Züge ausfielen oder umgeleitet wurden.

Der ICE bleibt nach Angaben der Deutschen Bahn vorerst am Unfallort liegen. Zunächst müsse die Unfalluntersuchungsstelle die Ermittlungen vor Ort abschließen, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Warum die beiden hinteren Wagen aus den Schienen sprangen, ist noch nicht bekannt. Es entstand erheblicher Schaden.

Am Morgen mussten vor allem Pendler in Dortmund Einschränkungen hinnehmen und ihre gewohnte Züge meist auf anderen Gleisen suchen als sonst. Die Hälfte der Bahnsteige blieb gesperrt. Vor allem Fahrten in den Süden und Westen seien schwierig, teilte eine Bahnsprecherin mit.

Die Bahn hat ein Ersatzkonzept mit Alternativhaltestellen in Gelsenkirchen und Herne erarbeitet. Zudem wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Herdecke eingerichtet. Außerdem fuhren Taxen der DB nach Dorstfeld und Hörde. «Das dauert heute natürlich alles länger», sagte die Sprecherin. Verspätungen waren auch im Fernverkehr absehbar.

Einschränkungen im Bahnverkehr