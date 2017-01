Pressekonferenz Donald Trump : Präsident, Putin, Prostituierte

Seien wir ganz ehrlich: Nach allem, was bisher über Donald Trump, seine Charakterschwächen und seinen Umgang mit Frauen bekannt geworden ist, wäre es durchaus vorstellbar, dass er sich bei seinen Russlandreisen in kompromittierende Situationen begeben hat. Und so dem Kreml dank üblicher Bespitzelung Material geliefert hat, um ihn zu beeinflussen. Wissen ist Macht. Dass gestern sowohl Moskau wie auch Trump empört ein hochbrisantes belastendes Dossier als „Fake News“ zurückgewiesen haben, ist natürlich keine Überraschung. Alle Seiten wissen schließlich, wie schwierig im Geheimdienstmilieu auch für die Medien eine Beweisführung ist, was vor allem den schädlichsten Vorwurf angeht: perverse Sexparties mit Prostituierten in der Präsidentensuite eines Moskauer Luxushotels. Zieht man die ungewöhnliche Freundlichkeit Trumps gegenüber Putin und die Nominierung eines Putin-Freundes als Außenminister ins Kalkül, könnte man durchaus zum Ergebnis kommen, dass gewisse Abhängigkeiten bestehen. Es wäre für Amerika der Gau: der Präsident als Marionette einer anderen Supermacht.