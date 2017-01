Streit um Teilzeitarbeit

Sollte der Gesetzentwurf von Bundesarmitsministerin Andrea Nahles‘ umgesetzt werden, könnte das für Millionen von Menschen zum Nachteil werden, die noch auf eine unbefristete Stelle warten. Denn kaum ein Arbeitgeber wird einen Angestellten entfristen, wenn er zugleich sicherstellen muss, dass jeder Teilzeit-Mitarbeiter jederzeit wieder zur Vollzeit zurückkehren könnte. Zu befürchten wäre überdies, dass Teilzeit-Vakanzen gar nicht mehr durch neues Personal ausgefüllt werden, sondern die Kollegen die zusätzliche Arbeit zu schultern haben. So verständlich der Wunsch erscheinen mag, seine Arbeitszeit so flexibel wie möglich zu gestalten, so zurückhaltend sollte der Gesetzgeber sein, aus Wünschen gesetzliche Ansprüche zu machen.