Unternehmenssteuern sinken : Trump-Regierung will «größte Steuerreform» der US-Geschichte

Damit solle die US-Wirtschaft angekurbelt und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhöht werden, sagte Mnuchin in Washington bei einer Veranstaltung der politischen Webseite «The Hill». Die Unternehmenssteuern sollen massiv gesenkt werden, von 35 auf 15 Prozent. Entlastungen seien auch für die US-Bürger geplant, das Steuersystem solle vereinfacht werden.

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche gesagt, es werde eine «große Ankündigung» zur Steuerreform geben. Am Abend war in Washington eine Unterrichtung der Medien durch Finanzminister Mnuchin und Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn geplant.

Steuersenkungen für US-Bürger sowie Unternehmen waren eines von Trumps zentralen Wahlversprechen. Trump hatte eine «historische Steuerreform» versprochen. Die Umsetzung aber dürfte Monate in Anspruch nehmen.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 16:03 Uhr