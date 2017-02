Ivanka war schneller : Trump schickt Chinas Präsident verspätete Neujahrsgrüße

1 von 1 Foto: Ng Han Guan 1 von 1

Darin richtete er dem chinesischen Volk seine Grüße zum Jahr des Hahnes und zum Laternenfest an diesem Samstag aus, wie das Weiße Haus mitteilte. Der neue US-Präsident «freut sich darauf, mit Präsident Xi eine konstruktive Beziehung zu entwickeln, die sowohl für die USA als auch für China von Vorteil ist», hieß es.

Während Trump seit seinem Amtsantritt vor knapp drei Wochen bereits mit rund 20 Staats- und Regierungschefs am Telefon gesprochen hat, fehlte bisher ein Gespräch mit dem Präsidenten der zweitgrößten Wirtschaftsnation. Kurz nach seiner Wahl hatte Xi Jinping ihm telefonisch gratuliert.

Die Neujahrsgrüße mit so großer Verspätung zum Ende der zweiwöchigen Feiern zu übermitteln, ist in China unüblich und kann als respektlos gewertet werden. Positiv war in China aber aufgenommen worden, dass Trumps Tochter Ivanka einen Neujahrsempfang in Chinas Botschaft in Washington besucht und ein Video verbreitet hatte, in dem ihre fünfjährige Tochter ein Lied auf Chinesisch zum Neujahrsfest singt.

Trump hat Peking unfaire Handelspraktiken vorgeworfen und mit Zöllen auf chinesische Importe gedroht. Er kritisierte auch die chinesischen Territorialansprüche im Südchinesischen Meer.

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 07:19 Uhr