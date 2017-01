Britischer Supreme Court : Urteil im Brexit-Prozess: Britisches Parlament hat Mitspracherecht

vergrößern 1 von 2 Foto: Victoria Jones (Illustration) 1 von 2

Die britische Regierung muss die Zustimmung des Parlaments einholen, bevor sie den Austritt des Landes aus der Europäischen Union erklärt. Das hat das höchste britische Gericht am Dienstag in London entschieden.

An dem geplanten Ausstieg aus der EU rüttelt das Urteil jedoch nicht. Das Mitspracherecht des Parlaments könnte den Zeitplan für die Verhandlungen mit der Europäischen Union aber durcheinanderbringen. Brexit-Befürworter befürchten zudem, die Abgeordneten könnten den geplanten Brexit aufweichen und eine etwas engere Anbindung an die EU einfordern. Die Mehrheit der Parlamentarier gilt als EU-freundlich.



Die Regierung hatte angekündigt, die Austrittserklärung gemäß Artikel 50 des Lissabon-Vertrags bis Ende März nach Brüssel zu senden. Nach dem Uretil ist dieser Zeitplan nur noch schwer zu schaffen. Erst vor einer Woche kündigte May in einer Grundsatzrede einen harten Brexit an. Sie will ihr Land nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem europäischen Binnenmarkt führen.

Der Artikel 50 des EU-Vertrags und die Vorgaben zum Brexit Die Briten haben am 23. Juni in einer historischen Volksabstimmung entschieden, die EU zu verlassen (Brexit). In Artikel 50 des EU-Vertrags ist geregelt, wie der Austritt abläuft. Demnach muss die britische Regierung Brüssel zuerst formell über ihre Absicht in Kenntnis setzen, bevor die Verhandlungen über den Austritt beginnen können. Nach zwei Jahren müssen die Verhandlungen abgeschlossen sein. Die Frist kann zwar verlängert werden - die Hürden dafür sind aber sehr hoch. Die EU begibt sich mit dem britischen Austritt auf unbekanntes Terrain. Der Artikel 50 gibt zwar den Rahmen der Verhandlungen vor, regelt aber nicht alle Einzelheiten. Am 3. Februar wollen die Spitzen der 27 verbleibenden EU-Staaten auf Malta beraten, wie sie vorgehen und die Union ohne die Briten gestalten wollen. Doch formal können sie die Leitlinien für die Verhandlungen erst nach der offiziellen Information über die Austrittsabsicht durch London festlegen. Brexit-Unterhändler der EU ist der als Bankenregulierer bekannt gewordene konservative französische Ex-EU-Kommissar und ehemalige Minister Michel Barnier. Nach jüngst von den EU-Staats- und Regierungschefs vereinbarten Eckpunkten für den Gesprächsprozess sollen zudem Vertreter der Staaten bei den Sitzungen mit dem Vereinigten Königreich anwesend sein. Das Austrittsabkommen muss am Ende mit einer qualifizierten Mehrheit der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten beschlossen werden - von mindestens 55 Prozent der Staaten, die 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren müssen. Auch das EU-Parlament muss zustimmen. Wenn kein Abkommen zustande kommt und keine Fristverlängerung gewährt wird, würde Großbritannien zwei Jahre nach dem Einreichen des Austrittsgesuchs ungeregelt aus der EU ausscheiden.

Reaktionen im Netz

Die Internetgemeinde reagiert auf das Urteil teils erleichtert, teils sogar sarkastisch. Vor allem die Brexit-Gegner sind sehr zufrieden mit der Entscheidung. Einige sehen darin sogar die Chance, sich gegen den aufkeimenden Populismus in Großbritannien zur Wehr zu setzen.

Beruhigend, dass zumindest die Judikative in Großbritannien noch nicht komplett den Verstand verloren hat #brexit — Matthias Keller (@Matzekult) 24. Januar 2017

In den Geschichtsbüchern wird zum #Brexit stehn: "Das passiert, wenn man betrunken nen Fehler macht und nicht bereit ist ihn einzugestehen." — Heiko Herberg (@heikoherberg) January 24, 2017

Das britische Parlament hat die Chance den Populisten in den Hintern zu treten und den Exit vom #Brexit zu erklären. — Präsident der Herzen (@switch2mac) 24. Januar 2017

An der Börse führte das Urteil zu einem Einbruch des Pfunds.

Britische Regierung muss Zustimmung des Parlaments zum geplanten #Brexit einholen - Pfund-Kurs gibt nach pic.twitter.com/lFWNYxbEFn — Reuters Deutschland (@reuters_de) 24. Januar 2017

von dpa/svz.de

erstellt am 24.Jan.2017 | 10:41 Uhr

