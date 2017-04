Abwurf in Afghanistan : US-Bombe tötete mindestens 94 Islamisten

vergrößern 1 von 1 Foto: Massoud Hossaini 1 von 1

Das teilte die Regionalregierung der Provinz Nangarhar mit. Die Region gilt als Geburtsstätte des IS in Afghanistan. Zuvor hatte die Regierung in Kabul berichtet, dass bei dem Angriff eine wichtige IS-Kommandozentrale völlig zerstört worden sei; die Bombe habe einen 300 Meter langen Tunnel vernichtet. Zunächst war von 36 getöteten Islamisten die Rede gewesen.

Die Bombe GBU-43 ist auch bekannt als «Mutter aller Bomben». Sie gilt mit mehr als 8000 Kilogramm Sprengstoff und elf Tonnen TNT-Äquivalent als größter konventioneller Sprengkörper der US-Streitkräfte. Als konventionell bezeichnet man Waffen, die keine chemischen, biologischen oder nuklearen Kampfstoffe enthalten.

von dpa

erstellt am 15.Apr.2017 | 08:20 Uhr