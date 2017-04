Nukleare Bedrohung : US-Vizepräsident Pence warnt Nordkorea vor Angriff

vergrößern 1 von 6 Foto: Lee Jin-Man 1 von 6











Nordkorea tue gut daran, die Entschlossenheit von US-Präsident Donald Trump oder die Stärke der US-Streitkräfte nicht zu testen, sagte Pence nach einem Treffen mit Südkoreas kommissarischem Präsidenten Hwang Kyo Ahn in Seoul.

Die USA und ihre Alliierten würden jeden Angriff unter Einsatz «konventioneller oder atomarer Waffen mit einer überwältigenden und effektiven Antwort» zurückschlagen. Kurz vor der Ankunft von Pence in Südkorea am Sonntag hatte Nordkorea erneut eine Rakete abgefeuert . Nach Angaben des US-Militärs scheiterte der Raketentest allerdings.

Der US-Vizepräsident will während seines Seoul-Besuchs vor dem Hintergrund der verschärften Spannungen um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm die Solidarität der USA mit dem südkoreanischen Verbündeten bekunden. Am Montagmorgen besuchte er einen US-Militärstützpunkt an der entmilitarisierten Zone im Grenzgebiet zu Nordkorea.

Weitere Stationen seiner ersten offiziellen Reise in die Asien-Pazifik-Region werden vom Dienstag an Japan, Indonesien und Australien sein.

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 10:41 Uhr