Hohe Sicherheitsvorkehrungen : Votum für oder gegen Europa? Frankreich wählt Präsidenten

Unter dem Eindruck großer Terrorgefahr haben viele Franzosen über einen Nachfolger von Präsident François Hollande abgestimmt. Mehr als 50.000 Polizisten und 7000 Soldaten schützen den ersten Wahlgang.

Das Votum wird in ganz Europa mit Spannung erwartet. Erst nach 20.00 Uhr - dann schließen die letzten Wahllokale - sind erste offizielle Ergebnisse zu erwarten.

Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung für den ganzen Kontinent. Denn die EU-Gegnerin Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National hat gute Chancen, in die Stichwahl am 7. Mai zu gelangen. Auch der linke Europakritiker Jean-Luc Mélenchon hat Aussichten - ebenso allerdings der europafreundliche Polit-Jungstar Emmanuel Macron und der Konservative François Fillon.

Bei der Wahl herrschte große Nervosität. Erst am vergangenen Donnerstag war ein Polizist bei einem Terroranschlag auf den Pariser Champs-Élysées getötet worden. Die Tat heizte die Debatte um die Sicherheitspolitik neu an.

Frankreich war in den vergangenen Jahren Ziel mehrerer islamistischer Anschläge. Erstmals wählte das Land unter den Bedingungen des Ausnahmezustands. Laut Medienberichten wurden einige Wahllokale aus Sicherheitsgründen kurzzeitig geräumt, es habe aber keine größeren Zwischenfälle gegeben.

Die Beteiligung lag etwa so hoch wie bei der Abstimmung vor fünf Jahren. Bei gutem Wetter gaben nach Angaben des Innenministeriums bis 17.00 Uhr rund 69,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab - vor fünf Jahren waren es im gleichen Zeitraum etwas mehr gewesen (70,6 Prozent). Am Ende hatte die Beteiligung 2012 bei rund 79,5 Prozent gelegen.

Macron, Le Pen, Fillon und der unbeliebte scheidende sozialistische Präsident Hollande stimmten am Morgen in ihren Wahlkreisen ab. In der Nähe des Wahllokals in der nordfranzösischen Front-National-Hochburg Hénin-Beaumont, in dem Le Pen ihre Stimme abgab, demonstrierten Femen-Aktivistinnen mit nacktem Oberkörper gegen die Rechtspopulistin.

Insgesamt waren etwa 47 Millionen Bürger stimmberechtigt. Elf Kandidaten stellten sich in der ersten Runde zur Wahl.

Le Pen will ihr Land nach einem Sieg aus dem Euro führen und ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft ansetzen. Mélenchon möchte die europäischen Verträge neu verhandeln und über das Resultat in einer Volksbefragung abstimmen lassen, zudem will er das transatlantische Verteidigungsbündnis Nato verlassen.

Macron und der Konservative Fillon stehen zur EU und wollen Frankreich reformieren. Unter den sechs Varianten für die Stichwahl in zwei Wochen gilt ein Duell von Macron und Le Pen als am wahrscheinlichsten.

Was darf der Staatschef in Frankreich?

Frankreich ist flächenmäßig der größte Staat der Europäischen Union und grenzt unter anderem an Deutschland. - Staatsgebiet: Kernland in Westeuropa, dazu Übersee-Départements und Gebietskörperschaften auf mehreren Kontinenten - Einwohner: knapp 67 Millionen (Stand Januar 2017) davon 2,1 Millionen in den Überseegebieten - Regierungsform: semipräsidentielle demokratische Republik, Staatsoberhaupt: Staatspräsident François Hollande (62), Sozialistische Partei / Regierungschef: Premierminister Bernard Cazeneuve (53), Sozialistische Partei - Pro-Kopf-Einkommen: 33.400 Euro (Stand 2016) - Arbeitslosigkeit: 10 Prozent (4. Quartal 2016)

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 17:49 Uhr