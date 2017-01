Zehntägige Schau : Agrarmesse Grüne Woche für Besucher geöffnet

Die Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche in Berlin hat am Freitag für Besucher geöffnet. Bis 29. Januar präsentieren sich in den Hallen unter dem Funkturm 1650 Aussteller aus 66 Ländern.