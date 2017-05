Börse in Frankfurt : Anleger greifen bei deutschen Aktien weiter zu

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Zwar bröckelten die Gewinne dann etwas ab, am Nachmittag verbuchte der deutsche Leitindex jedoch immerhin noch ein Plus von 0,27 Prozent auf 12 471,28 Punkte.

Die Rekordmarke des Dax bei 12 486 Punkten könnte laut Marktbeobachter Jens Klatt in den nächsten Tagen durchaus fallen. Als mögliche Auslöser dafür kommen seines Erachtens die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch in Frage sowie Daten zum EU-Wirtschaftswachstum oder der US-Arbeitsmarktbericht für April.

Der MDax erreichte ein Rekordhoch bei 24 765 Punkten und hielt sich zuletzt knapp 10 Punkte darunter. Das bedeutete für den Index der mittelgroßen Unternehmen ein Plus von 0,57 Prozent. Im TecDax, wo erstmals seit 16 Jahren die Marke von 2100 Punkten fiel, ging es um 1,01 Prozent auf 2114,34 Zähler nach oben. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, stieg um 0,35 Prozent.

Zugute kam dem deutschen Markt am ersten Handelstag im Mai die positive Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums, die auf ein Sechsjahreshoch stieg. Der Aufschwung erscheint zunehmend robuster, auch wenn die endgültigen Daten den Wert der ersten Fragerunde leicht verfehlt hatten.

Dax-Unternehmen standen an diesem Tag vor allem wegen Dividendenausschüttungen im Rampenlicht: Continental, Bayer, Merck KGaA und die Deutsche Post wurden ex Dividende gehandelt. Vor der Bekanntgabe von Handelszahlen für den Monat April stiegen zudem die Aktien der Deutschen Börse um knapp 2 Prozent auf den höchsten Stand seit neun Jahren.

Die Kion-Aktien kletterten im MDax nach einer positiven Studie der Societe Generale mit mehr als 2 Prozent auf ein Rekordhoch bei 63,58 Euro und legten am Nachmittag noch um 1,24 Prozent zu. Auch die Aktien des Wettbewerbers Jungheinrich erreichten bei 32,89 Euro ein Rekordhoch und legten zuletzt noch rund 1 Prozent zu.

Die Aktien von Pfeiffer Vacuum sanken nach der Bekanntgabe von Geschäftszahlen dagegen um moderate 0,17 Prozent. Der sich gegen eine Übernahme durch den Rivalen Busch wehrende Vakuumpumpen-Spezialist überzeugte Analysten zwar mit einem starken Auftragseingang, enttäuschte aber bei der Profitabilität.

Außerhalb von Dax, MDax und SDax rückte die von einem Finanzspekulanten attackierte Beteiligungsgesellschaft Aurelius mit Quartalszahlen in den Blick. Die Aktie stieg um 3,75 Prozent auf 47,00 Euro und erholte sich damit weiter von ihrem Kurseinbruch. Ende März hatte die Aktie noch mehr als 65 Euro gekostet.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,14 Prozent am Freitag auf aktuell 0,13 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,02 Prozent auf 141,85 Punkte. Der Bund Future verlor 0,12 Prozent auf 161,59 Punkte. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0914 US-Dollar gehandelt. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,0930 (Donnerstag: 1,0881) Dollar festgesetzt.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 15:03 Uhr