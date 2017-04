Börse in Frankfurt : Dax kaum verändert - Bestmarke leicht ausgebaut

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

So konnte der deutsche Leitindex seine Bestmarke im späten Handel zwar knapp auf 12 486,29 Punkte steigern. Einen ansonsten orientierungslosen Tag beendete er aber nur hauchdünn im Plus. Am Ende stand der Dax 0,05 Prozent höher bei 12 472,80 Punkten.

Börsianern zufolge warteten Anleger gespannt auf eine «große Ankündigung» von US-Präsident Donald Trump, von der sie sich die lang ersehnten Details zu dessen Steuerplänen versprechen.

Auch den mittelgroßen Werten fehlte es vor diesem Hintergrund noch an Schwung. Im Schlepptau des Dax erreichte der MDax zwar ein Rekordhoch bei 24 664,31 Punkten. Letztlich kam er aber mit einem knappen Plus von 0,10 Prozent und 24 639,69 Zähler ebenfalls kaum von der Stelle. Schwungvoller ging es jedoch bei den Technologiewerten im TecDax zu. Er schloss 0,84 Prozent höher bei 2083,85 Punkten.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 17:52 Uhr