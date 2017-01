Börse Frankfurt : Dax legt leicht zu

1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Unter den Dax-Anlegern hat sich die Stimmung wieder etwas aufgehellt. Der deutsche Leitindex war nach einem verhaltenen Start nur kurz ins Minus abgerutscht und stand am frühen Nachmittag 0,24 Prozent höher bei 11 567,32 Punkten.

Tags zuvor war das Börsenbarometer vor der Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit zunächst bis auf 11 425 Punkte eingeknickt, bevor es sich dynamisch erholte und nur leicht im Minus schloss.

May hatte positiv überrascht und auch das zuletzt schwer angeschlagene britische Pfund um bis zu 3 Prozent nach oben getrieben. Zugleich habe May in Aussicht gestellt, dass sie sich um ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union bemühen werde, schrieb Analyst Jan Bottermann von der Essener National-Bank. Das habe die Investoren ein wenig beruhigt. Unterstützung erhielt der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte auch vom überwiegend freundlichen Handel in Asien.

Nun richten sich die Blicke wieder gen Amerika. Am Freitag wird Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt. Der Republikaner hatte während des Wahlkampfs viel versprochen und zum Beispiel ein milliardenschweres Konjunkturpaket in Aussicht gestellt. Bereits am Donnerstag steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus.

Für den MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, ging es derweil am Mittwoch um 0,26 Prozent auf 22 535,05 Zähler nach oben. Zwischenzeitlich hatte er bei 22 591,91 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Der Technologiewerte-Index TecDax aber gab um 0,22 Prozent auf 1831,84 Punkte nach.

Unter den Einzelwerten büßten die Aktien der Lufthansa einen Teil ihre deutlichen Vortagesgewinne wieder ein und fielen um rund 1 Prozent. Börsianer verwiesen als Belastung zum einen auf enttäuschende Aussagen des US-Branchenkollegen United Continental zur Entwicklung des Umsatzes im laufenden Quartal. Zum anderen hatte die arabische Fluggesellschaft Etihad Spekulationen über ihren möglichen Einstieg bei der Lufthansa eine Absage erteilt.

Spitzenreiter im Dax waren zur Wochenmitte die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers Adidas mit einem Plus von gut 1,5 Prozent. Als positiv für die Stimmung wertete ein Börsianer ein Presseinterview mit dem neuen Chef Kasper Rorsted.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,04 Prozent am Vortag auf 0,09 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,18 Prozent auf 142,34 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab um 0,32 Prozent auf 163,36 Punkte nach. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0667 US-Dollar gehandelt. Der Dollar kostete damit 0,9375 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0684 Dollar festgesetzt; der Dollar hatte damit 0,9360 Euro gekostet.

