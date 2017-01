Börse in Frankfurt : Dax startet mit leichten Verlusten

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Der deutsche Aktienmarkt ist mit moderaten Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Dax verlor im frühen Handel 0,55 Prozent auf 11.535,01 Punkte, nachdem er in der ersten Woche des Jahres noch rund 1 Prozent gewonnen hatte.

Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, gab am Montag um 0,55 Prozent auf 22 132,27 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,11 Prozent auf 1836,88 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,50 Prozent auf 3304,44 Zähler nach unten.

Die VW-Vorzugsaktien reagierten mit einem Gewinn von 3,71 Prozent auf Nachrichten vom Abgasskandal und vom Fahrzeugabsatz und waren damit am stärksten gefragt im Dax. Damit stiegen sie im bisher kurzen Jahresverlauf bereits um mehr als 8 Prozent und erreichten den höchsten Stand seit Beginn der Dieselaffäre im September 2015. Der Autokonzern steht Medien zufolge in der Affäre offenbar kurz vor einem Vergleich mit der US-Justiz.

Die Papiere von Continental rückten um 0,37 Prozent vor. Der Autozulieferer und Reifenhersteller hat dank eines guten vierten Quartals die eigenen, im Oktober gekappten Gewinnziele für 2016 erreicht.

Die Titel der Deutschen Bank und der Commerzbank verloren aufgrund drohender US-Klagen 0,38 beziehungsweise 0,52 Prozent. Die US-Kanzlei Hausfeld bereitet einem Pressebericht zufolge Klagen gegen deutsche Banken wegen in der Vergangenheit angeblich zu hoher Händlergebühren für Zahlungen mit EC- und Girokarten vor.

Schlusslicht im Dax waren die Anteilsscheine von FMC mit einem Minus von fast 7 Prozent. Mögliche neue Vorschriften im US-Gesundheitswesen dürften FMC finanziell belasten. Sollte eine Verordnung der Gesundheitsbehörde CMS tatsächlich am 13. Januar in Kraft treten, hätte dies «erheblich nachteilige Auswirkungen auf unser Geschäft», teilte der Konzern am Wochenende mit.

