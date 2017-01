Börse in Frankfurt : Dax steigt wieder bis knapp 11 600 Punkte

1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Zum Vortag gewann der Leitindex damit 0,51 Prozent. Mit einem nachhaltigen Überschreiten der Marke von 11.600 Punkten tat sich der Index in diesem Jahr bislang schwer. Per saldo ist er seit seinem starken Jahresauftakt kaum vom Fleck gekommen.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, legte zum Handelsende am Mittwoch um 0,69 Prozent zu und erreichte mit 22.631,05 Punkten erneut eine Bestmarke. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,14 Prozent auf 1838,47 Punkte.

Marktteilnehmer richteten nun ihren Fokus auf die beiden wichtigen Ereignisse der nächsten zwei Tage mit dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und der Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident am Freitag, sagten Händler.

Unter den Einzelwerten büßten die Aktien der Lufthansa als Dax-Schlusslicht 0,85 Prozent ein und gaben damit einen Teil ihre deutlichen Vortagesgewinne wieder ab. Börsianer verwiesen als Belastung zum einen auf enttäuschende Aussagen der US-Airline United Continental zur Umsatz-Entwicklung im laufenden Quartal. Zum anderen hatte die arabische Fluggesellschaft Etihad Spekulationen über ihren möglichen Einstieg bei der Lufthansa eine Absage erteilt. Ein entsprechender Pressebericht hatten die Papiere des Kranich-Konzerns am Dienstag angetrieben.

Spitzenreiter im Dax waren zur Wochenmitte die Anteile des Sportartikelherstellers Adidas mit plus 2,95 Prozent. Als positiv für die Stimmung wertete ein Börsianer ein Presseinterview mit dem neuen Chef Kasper Rorsted. «2016 war ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr für uns», hatte er der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos gesagt.

Zudem bewegten Analystenkommentare die Kurse. So hatten im MDax die Papiere von Gerresheimer mit einem Gewinn von 6,62 Prozent die Nase vorn. Die Deutsche Bank hatte die Aktien zum Kauf empfohlen. Analyst Falko Friedrichs begründete dies unter anderem mit verbesserten Margenperspektiven des Verpackungsspezialisten.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,27 Prozent auf 3294,00 Punkte. Der Cac 40 in Paris schloss knapp im Minus, während der Londoner FTSE 100 vorrückte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsschluss nur wenig verändert.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,04 Prozent am Vortag auf 0,09 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,18 Prozent auf 142,34 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab um 0,39 Prozent auf 163,25 Punkte nach. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0681 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0664 (Dienstag: 1,0684) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9377 (0,9360) Euro.

von dpa

erstellt am 18.Jan.2017 | 18:11 Uhr