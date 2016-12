Börse in Frankfurt : Dax verbucht Verluste vor Silvester

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Der Dax hat am letzten Handelstag des Jahres nochmals etwas nachgegeben. Der Leitindex fiel um 0,30 Prozent auf 11 417,14 Punkte und knüpfte so an seine Schwäche vom Vortag an.

Im Gesamtjahr, das unter anderem vom Brexit-Votum und dem Wahlsieg Donald Trumps geprägt war, steuert er aber weiterhin auf einen Zugewinn von mehr als 6 Prozent zu. 2016 dürfte so zum fünften gewinnbringenden Jahr in Folge werden.

Mit neuem Schwung rechnen Börsianer erst nach dem Jahreswechsel. «Die Orientierungslosigkeit der Weihnachtswochen wird mit Sicherheit enden», sagt Daniel Saurenz von Feingold Research. Zwischen den Jahren war der Handel extrem ruhig verlaufen. Dies galt auch für diesen Freitag, an dem in Frankfurt nur verkürzt gehandelt wird. Statt um 17.30 Uhr schließt die Börse bereits um 14.00 Uhr.

In der zweiten Börsenreihe war das Bild ähnlich: Die mittelgroßen Werte im MDax gaben um 0,12 Prozent auf 22 120,42 Punkte nach, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,13 Prozent auf 1810,73 Punkte fiel. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es nach unten.

erstellt am 30.Dez.2016 | 12:06 Uhr