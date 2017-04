Börse in Frankfurt : Dax verteidigt hohes Wochenplus

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Die am Ende erreichten 12 438,01 Punkte bedeuten aber ein deutliches Wochenplus von mehr als 3 Prozent. Ein starker Montag nach der ersten Wahlrunde in Frankreich hatte den Dax auch auf Monatssicht noch mit mehr als 1 Prozent ins Plus gehievt.

Auch der MDax verlor am Freitag 0,22 Prozent auf 24 615,79 Punkte. Der Technologie-Index TecDax dagegen stieg um 0,42 Prozent auf 2093,23 Punkte.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 17:51 Uhr