Gesundheitsrisiko : Die Pille als Allheilmittel?

vergrößern 1 von 1 Foto: patrick seeger 1 von 1

Zu viele Pillen als Gesundheitsrisiko: Insbesondere für ältere Menschen kann es gefährlich werden, mehrere Medikamente einzunehmen, warnt die Arbeitsgemeinschaft „Gesundheit Plus 65“ in einem gestern in Berlin vorgestellten Bericht. Hintergründe von Tobias Schmidt:



Werden zu viele Pille für ältere Menschen verschrieben und eingenommen?

Ja. Im kürzlich vorgelegten Jahrbuch Sucht wird die Zahl der Medikamenten-Abhängigen in Deutschland auf 1,9 Millionen Menschen beziffert, und betroffen sind vor allem Menschen ab 65 Jahren. Studien über das Problem gibt es bislang kaum, weil auch das Problembewusstsein fehle, so die Autoren. Suchtgefahr besteht vor allem durch Schlaf- und Beruhigungsmittel. Auch im Jahrbuch wird davor gewarnt, dass Ältere oft einen Arznei-Cocktail einnehmen, verschrieben von verschiedenen Ärzten und mit Wechselwirkungen, die nicht untersucht werden.

Welche Ausmaße hat das Problem der Arznei-Cocktails?

Laut dem Bericht der Arbeitsgemeinschaft „Gesundheit 65 Plus“ erhält jeder fünfte gesetzlich Krankenversicherte ab 65 Jahren fünf oder mehr Medikamente. Bei über 60-Jährigen werden durchschnittlich mehr als drei Medikamente parallel verordnet, bei über 80-Jährigen mehr als fünf, so der Gesundheitsexperte Hans-Jürgen Schweyda. Dabei nehmen Frauen deutlich mehr Schmerzmittel und Psychopharmaka ein.



Warum ist die Mehrfachmedikation gefährlich?

Durch Unkenntnis der Wechselwirkungen werden Behandlungserfolge gefährdet, die Lebensqualität vermindert und die Gefahr von Todesfällen steigt, warnt die Arbeitsgemeinschaft. Von den Krankenhauseinweisungen, die auf unerwünschte Arzneimittel zurückzuführen seien, verliefen zwei Prozent tödlich. Die Folgen sind nicht nur schlimm für die Betroffenen, auch der Volkswirtschaft entstünden hohe Kosten, heißt es in dem Bericht: Stationäre oder ambulante Behandlungen werden notwendig, der Pflege- und Reha-Bedarf steigt.



Wird noch nichts dagegen unternommen?

Schon seit Oktober vergangenen Jahres hat jeder Kassenpatient, der mindestens drei Medikamente einnehmen muss, Anspruch auf einen Medikationsplan. Darin werden Dosierungs- und Einnahmehinweise verständlich dokumentiert. Die Verantwortung liegt beim Arzt, der den Patienten schwerpunktmäßig betreut. Ab 2018 soll der Medikationsplan auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden.



Was wird darüber hinaus gefordert?

Notwendig ist aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft ein modernes Medikationsmanagement. Demnach sollen Ärzte, Apotheken und Pflegekräfte die Informationen über die verabreichten Arzneimittel austauschen und elektronische Medikamentenprofile erstellen. Ärzte und Apotheker müssten sich intensiver damit befassen und Softwareprogramme nutzen, die Unverträglichkeiten aufdeckten. Verlangt wird die finanzielle Förderung des Medikationsmanagements durch den Bund sowie die Honorierung der Arbeit für Ärzte und Apotheker. Derzeit würde das Medikationsmanagement von Ärzten weitgehend abgelehnt, weil sie es als zu zeitaufwendig betrachteten, so Studienautorin Marion Schaefer von der Berliner Charité. Durch eine Etablierung der Verfahren ließen sich pro Jahr 500 Millionen Euro einsparen.





von Tobias Schmidt

erstellt am 04.Mai.2017 | 11:55 Uhr