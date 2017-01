Zehntägige Schau : Grüne Woche beginnt: 1650 Aussteller aus 66 Ländern

Die 82. Grüne Woche in Berlin öffnet an für das Fach- und Privatpublikum ihre Pforten. Am Eröffnungsrundgang der Agrarmesse nehmen Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), Bauernpräsident Joachim Rukwied und der Berliner Regierungschef Michael Müller (SPD) teil.