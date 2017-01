Vereinbarung mit der EU : HSH Nordbank verkauft Altkredite von 1,64 Milliarden Euro

Die HSH Nordbank hat sich von Altlasten in Höhe von 1,64 Milliarden Euro getrennt. Damit sei sie auf dem Weg zum Verkauf einen weiteren Schritt vorangekommen, heißt es in einer in Hamburg verbreiteten Mitteilung der Bank.