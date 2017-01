Bundesweite Warnstreiks : Kraftprobe im Öffentlichen Dienst

Nun also Warnstreiks! Die Gewerkschaften erhöhen den Druck und fühlen sich bei ihren Forderungen durch die neuesten Nachrichten zur Finanzlage der Länder bestätigt. Dass diese im vergangenen Jahr trotz aller zusätzlichen Aufwendungen für Flüchtlinge unterm Strich ein beachtliches Plus von 8,3 Milliarden Euro eingefahren haben, bringt die Arbeitgeber argumentativ in die Defensive. Die Gespräche sind deshalb festgefahren. Ein Angebot liegt nicht vor, und nichts deutet im Augenblick darauf hin, dass es in der dritten Runde Mitte Februar ein Ergebnis geben wird. Die Beschäftigten haben unterm Strich selbstverständlich ein reales Plus verdient. Zu lange ist die Innere Sicherheit in den Ländern dem Sparzwang untergeordnet worden. Jetzt muss bei der Polizei gegengesteuert werden. Am Verhandlungstisch wird sich in diesem Frühjahr auch entscheiden, ob der Öffentliche Dienst der Länder weiter an Attraktivität einbüßt oder nicht.