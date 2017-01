5478 Milliarden Euro : Privates Geldvermögen auf Rekordniveau

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Das Vermögen der privaten Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen an Versicherungen stieg gegenüber dem zweiten Vierteljahr deutlich um 76 Milliarden Euro beziehungsweise 1,4 Prozent auf 5478 Milliarden Euro, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Darunter waren den Angaben zufolge allein gut 33 Milliarden Euro Bewertungsgewinne insbesondere bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds.

von dpa

erstellt am 13.Jan.2017 | 11:09 Uhr

