Börse in Frankfurt : Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Am Montag war dem Dax dank des europafreundlichen Ausgangs der ersten Präsidentschafts-Wahlrunde in Frankreich der Befreiungsschlag aus seiner wochenlangen Lethargie gelungen. Bis zur Wochenmitte war er dann in kleinen Schritten bis auf 12 486 Zähler gestiegen, bevor er zu schwächeln begann. Das Plus im Wochenverlauf beträgt aktuell aber noch etwas mehr als 3 Prozent.

Der MDax verlor am Morgen 0,05 Prozent auf 24 657,32 Punkte. Der Technologie-Index TecDax stieg um 0,18 Prozent auf 2088,30 Zähler. Der EuroStoxx 50 gab leicht nach.

«Trotz des überraschenden Tonwechsels der EZB endete gestern die Gewinnserie der europäischen Börsen», meinte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Notenbank-Chef Mario Draghi sei am Donnerstag zwar nicht gerade euphorisch gewesen über die jüngste Erholung in der Eurozone - «er musste aber zugeben, dass die Abwärtsrisiken schwinden». Laut Experten des Börsenstatistik-Magazins «Index-Radar» erscheint allerdings das kurzfristige Kurspotenzial inzwischen zu großen Teilen ausgeschöpft.

Vor dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende lenkte die Berichtssaison hierzulande die Blicke der Anleger auf zwei weitere Dax-Konzerne. So meldete Linde besser laufende Geschäfte in Europa und Asien und sorgte damit im ersten Quartal für eine positive Umsatzüberraschung. Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer bestätigte zudem seine Jahresziele. Da das Interesse am Markt jedoch vor allem den Fusionsplänen mit dem US-Wettbewerber Praxair gilt, über die bislang nichts Neues gesagt wurde, bewegten die Zahlen kaum. Die Papiere gewannen 0,47 Prozent.

Um 1,66 Prozent legten die Anteilsscheine des Reifenherstellers Continental zu und nahmen damit die Dax-Spitze ein. Zum Jahresauftakt profitierte der Konzern weiter vom Boom der Autobranche, was Umsatz und operatives Ergebnis stärker als erwartet antrieb. Konzernchef Elmar Degenhart sieht das Unternehmen daher trotz höherer Rohstoffkosten auf Kurs zu den Jahreszielen.

Die Aktien des Triebwerksproduzenten MTU stiegen dank der vorgelegten Quartalsbilanz auf ein Rekordhoch bei 133,60 Euro. Zuletzt führten sie den MDax bei 131,80 Euro noch mit einem Plus von 2,17 Prozent an.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 10:12 Uhr