So groß wie ein Mensch : 300-Kilo-Walherz wird von Brandenburg nach Kanada verschickt

Ein Blauwalherz so groß wie ein Mensch. An einem Metallständer ist das präparierte Riesenorgan befestigt. Rund 300 Kilogramm wiegt es. Mit einer Kettenkonstruktion hebt ein Gabelstapler das Präparat an, in einer Halle ist eine große Holzkiste vorbereitet.

Zollbeamte kommen am Freitag nach Südbrandenburg zur Gubener Plastinate GmbH von Leichenpräparator Gunther von Hagens und inspizieren die seltene Fracht. In der nächsten Woche soll das Blauwalherz mit einem Lastwagen abgeholt und dann von Frankfurt am Main nach Kanada geflogen werden, wie Projektbetreuerin Anja Woitke sagt. Das Royal Ontario Museum in Toronto will als Auftraggeber das Objekt in einer Ausstellung zeigen.

2014 waren mehrere tote Blauwale an der Küste der kanadischen Insel Neufundland entdeckt worden. Zwei von ihnen durfte das Museum in Toronto für wissenschaftliche Arbeiten nutzen. Die Kanadier schickten das Herz des Blauwals Ende 2015 nach Brandenburg.

In der Kleinstadt Guben an der Grenze zu Polen gibt es seit 2006 die Plastinate-Werkstatt in einer ehemaligen Tuch- und Hutfabrik. Es entstehen anatomische Plastinate aus menschlichen Körpern und Tieren. Mehr als 90 Prozent von diesen werden nach früheren Unternehmensangaben für Universitäten weltweit produziert. Bekannt sind die Plastinate vor allem durch von Hagens' umstrittene «Körperwelten»-Ausstellungen.

Das Walherz wurde nach Unternehmensangaben entwässert und entfettet. Hinzu kamen wiederum Dutzende Liter Kunststoff in rot und blau, um Adern und Gefäßteile aufzufüllen und farblich abzusetzen. Das Riesenherz fühlt sich gummiartig an. Es ist rund 1,70 Meter groß. Als das Organ angeliefert wurde, wog es laut Woitke 180 Kilogramm - jetzt sind es rund 120 Kilo mehr.

Für diese Dimension eines Präparates musste die Plastinate-Werkstatt extra neue Technik anschaffen, damit das Herz gekühlt werden und in einer Lösung liegen konnte. Genutzt wurde laut Woitke auch Präparationstechnik für einen Elefanten, der von der Firma zu einem früheren Zeitpunkt einmal in China bearbeitet worden war.

Als das Herz in Guben ankam, lag es bereits mehr als ein Jahr in einer Lösung. Die Herstellungskosten beziffert das Gubener Unternehmen auf gut 200 000 Euro. Dass es mehr als ein Jahr dauerte, bis das präparierte Herz dann fertiggestellt war, liege an den langen Prozessen der Entwässerung und Entfettung. Werden diese verkürzt, treten Schrumpfungen am Objekt auf, wie Woitke erläutert.

Für den Zoll ist die Fracht auch eine Seltenheit. Weil Kanada ein Drittland (außerhalb EU) ist, sind bestimmte Formalitäten für eine Ausfuhr notwendig. Dazu zählen Anmeldungen und Bescheinigungen, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) erläutert. Woitke zufolge sind es inzwischen so viele Unterlagen, dass mit dem Walherz ein ganzes Buch unterwegs sein wird.

erstellt am 08.Mai.2017 | 08:00 Uhr