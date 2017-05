«Neue Ära der Forschung» : Röntgenlaser European XFEL blitzt erfolgreich

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

Das Röntgenlicht habe eine Wellenlänge von 0,8 Nanometern gehabt. Das sei etwa 500 mal kürzer als bei sichtbarem Licht.

Der Vorsitzende des Direktoriums des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY, Helmut Dosch, zeigte sich überzeugt: «Mit dem ersten Laserlicht, das heute mit dem modernsten und leistungsstärksten Linearbeschleuniger der Welt erzeugt wurde, beginnt in Europa eine neue Ära der Forschung.»

Beim sogenannten First Lasing habe der Laser einen Puls pro Sekunde erzeugt. Später soll der European XFEL als eine Art Super-Kamera einmal mit bis zu 27 000 Röntgenlaserblitzen pro Sekunde etwa chemische Reaktionen im Nanobereich aufzeichnen können. Offiziell eröffnet werden soll der Röntgenlaser Anfang September.

Die Anlage befindet sich in einem 3,4 Kilometer langen Tunnel, der vom Gelände des Deutschen Elektronen-Synchrotrons in Hamburg-Bahrenfeld bis zur Experimentierhalle in Schenefeld reicht. Im Herbst dieses Jahres sollen zunächst zwei der geplanten sechs Instrumente für Experimente zur Verfügung stehen.

European XFEL

Bilder und Videos

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 17:46 Uhr