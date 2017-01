Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Frankreich unerwartet schon im Achtelfinale ausgeschieden. Der Europameister unterlag Katar am Sonntag in Paris mit 20:22.

von dpa

erstellt am 22.Jan.2017 | 19:29 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen