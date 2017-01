Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Angriff auf einen Tanzclub in Istanbul bekannt. Ein «Soldat des Kalifats» sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer am Montag im Internet verbreiteten Erklärung des IS.

von dpa

erstellt am 02.Jan.2017 | 09:26 Uhr

