Dem italienischen Innenminister zufolge ist der europaweit gesuchte mutmaßliche Attentäter von Berlin in Mailand erschossen worden. Er sei bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden, sagte Marco Minniti am Freitag bei einer Pressekonferenz in Rom.

von dpa

erstellt am 23.Dez.2016 | 11:10 Uhr

