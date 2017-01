Kommentar : Böser Traum wird wahr

1 von 1 1 von 1

Da ist er wieder, der fremde Freund, das andere Amerika, das man in den acht Jahren unter Präsident Barack Obama schon fast vergessen hatte. Donald Trump personifiziert es wie kaum ein anderer. Der US-Milliardär steht für das alte konservative Amerika. Er hat seinen Wahlkampf erfolgreich gegen das politische Establishment geführt, bricht alle Regeln, hat nur wenig Respekt. Es ist wie ein böser Traum, der wahr geworden ist.

Wenn der 45. US-Präsident jetzt verspricht, das Land wieder einen zu wollen, klingt das wie ein Hohn. Schließlich war es Donald Trump, der die Gesellschaft wie kein anderer gespalten hat. All die Werte, die Amerika groß und stark gemacht haben, die diesen Hort der Freiheit auszeichnen, hat der mächtigste Mann der Welt mit Füßen getreten.

Ein Größenwahnsinniger im Weißen Haus, der verspricht, Amerika im Alleingang zu neuer alter Blüte zu bringen, der es mit der Wahrheit nicht so genau hält und die Spielregeln der Demokratie verachtet, gibt allen Grund zur Sorge. Umso mehr in einer Zeit, in der die Welt von Krisen erschüttert wird, in der die Unsicherheit groß ist und Amerika als Führungsmacht und ordnender Faktor gefordert wäre. Doch hat dieses hohe politische Amt bislang noch jeden Inhaber verändert. Die bewährten Mechanismen der gegenseitigen Kontrolle werden auch Trump und seine Freunde nicht außer Kraft setzen. Und wenn jetzt Kritiker, Gegner und Intellektuelle ihre Stimme erheben und mobil machen, liegt darin auch eine Chance, das im Land der unbegrenzten Möglichkeiten das Interesse für Politik wieder stärker geweckt wird.

Wenn Trump selbst nicht zur Vernunft kommen sollte, wird ihn ein Amerika zur Vernunft bringen, das noch immer stark und vernünftig genug ist.





von Andreas Herholz

erstellt am 20.Jan.2017 | 20:13 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen