Archiv : Infografiken Mai 2017

INFOGRAFIK 03. MAI

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will heute in das elsässische Illkirch reisen, wo der terrorverdächtige Bundeswehroffizier Franco A. stationiert war. Bereits seit 2014 soll es Hinweise über die rechtsextreme Gesinnung des Oberleutnants gegeben haben.



Nach Fällen von Schikane, sexueller Herabwürdigung und Rechtsextremismus in verschiedenen Bundeswehrstandorten hatte von der Leyen nach Bekanntwerden des Falls Franco A. Kritik an der Haltung und Führung in der Truppe geübt und dafür ihrerseits viel Kritik kassiert.



In der Bevölkerung genießt die Bundeswehr eigentlich ein hohes Ansehen, wie aus einer regelmäßigen Umfrage des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hervorgeht. So sagten 2015 79 Prozent der Befragten, sie hätten eine positive Einstellung zum Bund. Damit liegt die Zahl zwar etwas unter dem Wert der 2000er-Jahre, wie die Grafik von Statista zeigt. Insgesamt ist die Zustimmung aber konstant.

INFOGRAFIK 02. MAI

17 Prozent der Deutschen (ab 16 Jahren) werden im laufenden Jahr Geld für Dating Services im Internet ausgeben. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Statista Digital Market Outlook hervor. Darunter fallen Partnervermittlungen (z.B. Elitepartner, Parship), Singlebörsen (z.B. Love Scout 24, Neu.de) und Casual Dating-Angebote (z.B. Tinder). Das Gesamtvolumen des deutsche Marktes taxieren die Statista-Analysten auf über 200 Millionen Euro pro Jahr - Tendenz steigend.

INFOGRAFIK 02. MAI

Wer unter Heuschnupfen leidet, hat es derzeit nicht leicht. Zwar verhindert das feuchte Klima der letzten Wochen einen ganz starken Pollenflug, genug in der Luft, um Betroffene zu beeinträchtigen, ist aber trotzdem. Außerdem hat sich die Pollensaison in den letzten 30 Jahren deutlich verlängert und ist intensiver geworden, wie Experten anlässlich des Welt-Athma-Tages warnen. Das kriegen Allergiker zu spüren. Welche Symptome am häufigsten auftreten, haben wir gemeinsam mit YouGov gefragt. Von den über 1.000 Befragten gab jeder fünfte an, Allergiker zu sein. Am häufigsten treten tränende oder juckende Augen auf – oder gleich beides auf einmal. Jeweils 70 Prozent werden außerdem von Niesattacken und einer laufenden Nase heimgesucht.



Welche Pflanzen und Gräser aktuell Pollensaison haben, zeigt unser Pollenflugkalender.

