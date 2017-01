Kommentar "Keine Märchen!" von Udo Mitzlaff

Als vor zehn Jahren der Flughafen verkauft wurde, gab es nur Sieger. Und jetzt will niemand den Vertrag gelesen haben, über den stundenlang debattiert wurde? Wer soll das glauben? Ich nicht. Und selbst wenn das Papier nur in chinesischer Fassung vorgelegen haben sollte, wäre alles nur noch schlimmer. Dann nämlich hätten die damaligen (und heutigen) Politiker mehr als grob fahrlässig gehandelt. Ein Wort in Richtung derzeitiger Kreis-Führung: Sich nach fünf Jahren aufzuplustern, ist billig. Hätte man vorher in den Vertrag geschaut, hätte man das Land an den Haken nehmen können. Denn das hat – ein Schelm, wer Böses denkt – das Vertragswerk genehmigt. Nachdem es dem Kreis seinen Flughafen übergeholfen hatte. Was für ein Coup!

