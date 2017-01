Wohnhaus brennt in Bandow : Großbrand bei Schwaan: Öltank explodiert?

vergrößern 1 von 8 1 von 8















Ein Wohnhaus ist am Mittwochabend in der Nähe von Schwaan in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehren eilten mit einem Großaufgebot in den kleinen Ort Bandow.

Wie die Polizei am Brandort mitteilte, hatten die Bewohner eines Hauses in der Dorfstraße gegen 21.30 Uhr einen lauten Knall aus einem Anbau, in dem sich ein mit 3.000 Litern gefüllter Öltank befindet, vernommen. Kurz darauf brannte dieser. Die Bewohner brachten sich sofort in Sicherheit und verständigten die Feuerwehr.

Als die ersten Kameraden in Bandow eintrafen, hatten die Flammen bereits den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses erfasst. Der Feuerwehr machte die schlechte Wasserversorgung am Brandort zu schaffen. So musste für die ersten Löschmaßnahmen der Swimmingpool im Garten angezapt werden. Eine Drehleiter aus Bützow wurde nach alarmiert.

Trotz aller Bemühungen konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass der Dachstuhl des Hauses kurz darauf vollständig in Flammen stand. Zu retten gab es am Ende nichts mehr. Die Nachbarhäuser wurden während des Einsatzes evakuiert. Die Kriminalpolizei nahm kurz nach Brandausbruch erste Ermittlungen auf. So könnte die Ursache möglicherweise in dem explodierten Öltank liegen.



von Stefan Tretropp

erstellt am 26.Jan.2017 | 06:50 Uhr

