DRK : Zahl der Blutspenden gestiegen

Die Zahl der Blutspenden ist 2016 in Bützow, Warnow und Schwaan gestiegen. Nach Informationen des DRK-Blutspendeinstituts Rostock wurde in diesem Jahr 1123-mal gespendet. 2015 waren es 1118 Spenden. Auch die Zahl der Neuspender hat sich erhöht. Während 2015 noch 25 Menschen neu registriert wurden, waren es in diesem Jahr 32. Noch deutlicher fällt der Vergleich mit 2014 aus: In dem Jahr wurden lediglich 18 Neuspender aufgenommen. Die Zahl der Spendewilligen ist im Vergleich zum Vorjahr noch mehr gestiegen. So waren 1205 Menschen im Jahr 2015 bereit, Blut zu spenden, in diesem Jahr waren es 1423. Das Blutspendeinstitut bot in Bützow, Warnow und Schwaan insgesamt 19 Termine an.

Im Altkreis Güstrow gab es 79 Blutspendetermine, an denen 5192 Spendewillige begrüßt wurden. 4783 von ihnen durften letztlich Blut spenden. 365 Neuspender konnten für den gesamten Altkreis Güstrow registriert werden.

von Christina Milbrandt

erstellt am 22.Dez.2016 | 21:00 Uhr

