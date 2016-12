Gadebusch : Der Daten-Klau geht munter weiter

1 von 1 1 von 1

Geburtstagsgrüße von den Enkelkindern, Kontoauszüge, Buchungsbestätigungen, Sendungsverfolgungen für Briefe oder Pakete – der Versand elektronischer Nachrichten auf den heimischen Computer hat längst in alle Bereiche unseres Lebens Einzug gehalten. Nicht erwünschte Post – so genannte Spam-Mails – allerdings inklusive. Nach unserem Bericht „Online-Betrüger auf Dummenfang“ vom 28. Dezember meldete sich ein weiterer SVZ-Leser, den sich dreiste Betrüger als Adressat ihrer E-Mail-Betrugsmasche ausgespäht hatten.

Dabei ist der ältere Herr offensichtlich gleich zwei Mal Ziel von Betrügern geworden. Bereits im Juli dieses Jahres flatterte dem Gadebuscher eine E-Mail mit einer angeblichen Warnung ins Haus. Fingierter Absender war PayPal, der Betreiber eines Online-Bezahlsystems, das zur Begleichung von Geldbeträgen zum Beispiel beim Ein- und Verkauf im Online-Handel genutzt werden kann. In der Betrugs-Mail wurde über eine angeblich nicht autorisierte Zahlung über das PayPal-Konto des Gadebuschers an eine Felgenoutlet GmbH informiert und auf eine Einschränkung des Kontos hingewiesen. Über einen Bestätigungs-Link würde die Einschränkung aber wieder aufgehoben werden. Folgt man dann den weiteren Anweisungen, werden im weiteren Verlauf Kreditkartendaten abgefragt, die die Betrüger zum Missbrauch der Kreditkarte benötigen. Auf ihrer Internetseite warnt PayPal: „Wenn Ihnen eine E-Mail verdächtig vorkommt, antworten Sie nicht und klicken Sie auf keinen Fall auf einen Link oder einen Anhang.“

Doch das war noch nicht alles. Allein im Dezember erhielt der besorgte Gadebuscher bereits drei E-Mails mit dubiosen Zahlungsaufforderungen. Zuerst mahnte ein Justin Pohl im Auftrag seines Mandanten, einer gewissen DirectPay AG. Dann fuhr ein Rechtsanwalt Noel Mayer im Auftrag der Bank-Pay GmbH juristische Geschütze auf. Und unmittelbar nach Weihnachten drohte Maurice Schwenkfeld von irgendeiner Inkassoabteilung erneut im Namen der bereits genannten DirectPay AG. Versuche des Adressaten aus der Münzstadt, die angeblichen Absender der Nachrichten zu kontaktieren, schlugen selbstredend fehl.

Auch Firmen werden immer häufiger von solchen Spam-Mails zugeschüttet oder aber als angeblicher Absender von Rechnungen oder Zahlungsaufforderungen missbraucht. In Gadebusch wurde beispielsweise der Name der Agrar Aktiengesellschaft benutzt, um die in der Betrugs-E-Mail versandte Rechnung echt wirken zu lassen. Auch die hinterlegten Kontaktdaten der Agrar AG war weitestgehend korrekt, jedoch stimmen die Telefonnummern nicht, um unliebsame Rückrufe möglichst zu vermeiden.



von Holger Glaner

erstellt am 29.Dez.2016 | 21:00 Uhr

