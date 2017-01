Rehna : Dreiste Abzocke statt Erster Hilfe

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Rehna Lebensrettung durch Sponsoring: Mit diesem Leitspruch wirbt das Berliner Unternehmen Defimed um finanzielle Unterstützung. Aktuell geht es um die Aufstellung von Defibrillatoren – Geräte, bei denen mit einem Stromstoß beispielsweise Herzkammerflimmern und Herzrhythmusstörungen entgegengewirkt werden kann. Ein Engagement, das zu zahlreichen Haustürgeschäften in Nordwestmecklenburg führte. Im Ergebnis fühlen sich zahlreiche Unternehmen in Rehna abgezockt. Jetzt ermittelt die Polizei in 18 Fällen.

Unter ihnen befindet sich Hans Georg Haupt aus Rehna. Der Betreiber der „Moordiele“ ist bedient, hat die Nase voll von Defimed und seinen Geschäftspraktiken. „Das Telefon klingelt und der Vertreter erzählt, dass er im Auftrag des Landkreises arbeitet, da nimmt man sich schon mal ein wenig Zeit“, sagt Haupt. Das vorgetragene Anliegen, mit der Installation von Werbetafeln die Anschaffung von Defibrillatoren im öffentlichen Raum zu ermöglichen, das sei auch löblich gewesen. Drei Standorte waren im Gespräch. Neben der Schule Lüdersdorf auch die Stadt Rehna, erzählt er. Nach einer Bypass-OP weiß er, was lebensrettende Maßnahmen bedeuten. Folglich zögert Haupt nicht und signalisiert Unterstützung und handelt monatliche Raten bei einer Laufzeit von drei Jahren aus. Unterm Strich kommen 720 Euro Werbebeitrag zusammen. Der Vertreter legte den Vertrag zur Unterschrift vor: „24 mal 30 Euro, ich dachte das geht“, sagt Haupt.

Einen Durchschlag ließ der Außendienstmitarbeiter nicht da. Kurz darauf kam das böse Erwachen. „Zwei Rechnungen mit Beträgen von rund 487 Euro flatterten ins Haus“, so Haupt. Anders als vereinbart. Erst auf Nachfrage habe er bei Defimed einen Vertragsdurchschlag per Fax erhalten. Der wurde augenscheinlich geändert: „Sämtliche Vereinbarungen wurden darauf gestrichen, handschriftlich Änderungen vorgenommen und eine weitere Kostenpauschale draufgesetzt“, so Haupt.

Nicht weniger gelinkt fühlt sich Apotheker Sven Koloske. Auch er gibt seine Unterschrift für eine Anzeige und Installation auf einer Werbetafel mit Defibrillator in Rehna. Er erhält einen Durchschlag. Sein Fehler: Das Kleingedruckte auf der Rückseite findet im Glauben, Gutes zu vollbringen, keine Beachtung. „Eine Vertragskündigung ist schwer möglich“, so Koloske.

Derartige Geschäftspraktiken sprechen sich in Rehna herum. Die Unternehmer werden stutzig und finden sich zum Krisengespräch zusammen. „Die Beiträge wurden anscheinend willkürlich gewählt, zwischen dreistelligen und vierstelligen Summen im Jahr bei unterschiedlichen Laufzeiten“, so Koloske. Das sind Tausend Euro für die mehrere Defibrillatoren hätten gekauft werden können. In Rehna selbst wurde bis heute kein einziges Gerät installiert.

Einzig und allein im Atrium der Schule Lüdersdorf lässt Defimed die Werbefläche für einen bereits vorhandenen Defibrillator erweiterten. „Die Firma wollte noch mehr an Werbung unterbringen. Das haben wir abgelehnt“, sagt die Schulsekretärin gegenüber der SVZ. Sie selbst sei erstaunt über die umfangreiche Werbung aus Rehna. In ihrem Hause handele es sich um eine Erneuerung des Kooperationsvertrages.

Landrätin Kerstin Weiss weist jede Form von Unterstützung oder gar Schirmherrschaft für das Defimedprojekt zurück. Das Unternehmen selbst hält sich bedeckt. Lediglich ein Anrufbeantworter meldet sich unter der Berliner Firmennummer. Trotz Bitten um Rückruf, meldet sich niemand in der SVZ-Redaktion. Bewegung gibt es hingegen bei der Kriminalpolizei: „Uns liegen bislang 18 Fälle vor“, so die Polizeisprecherin. Eine Bewertung durch die Staatsanwaltschaft steht noch aus.

Das Berliner Unternehmen machte bereits in Wismar von sich reden. Auch dort wurden anscheinend Unternehmen mit falschen Versprechungen geködert. In Rehna wird deutlich: Verdient hat anscheinend nur Defimed, die Menschen und hilfsbereiten Unternehmen haben das Nachsehen.

Volker Bohlmann

von Volker Bohlmann

erstellt am 07.Jan.2017 | 05:00 Uhr