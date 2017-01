Drohendes Hochwasser in Wismar : Feuerwehr sperrt Straßen

1 von 1 Foto: Holger Glaner 1 von 1

Die Feuerwehr wird wegen eines drohenden Hochwassers in der Kreisstadt Wismar heute ab 17.45 Uhr voraussichtlich mehrere Straßen rund um den Hafen sperren. Dies führt zu Linienänderungen beim Busverkehr. Darüber hinaus können folgende Haltestellen nicht angefahren werden: Am Lohberg, Ulmenstraße, Burgwall, Köppernitztal, Dahlmannstraße, Am Schilde, Am Markt.

Die Sperrungen sollen bis Donnerstag, 5. Januar um ca. 9 Uhr wieder aufgehoben werden, teilte das Unternehmen Nahbus mit. Nach dessen Angaben werden folgende Bislinien geändert:

Regionalverkehrslinien 240, 300 und 401

--> geänderte Linienführung ab ZOB Wismar über Dr.-Leber-Straße, Schweriner Straße und Bürgermeister-Haupt-Straße zur Haltestelle "Burgwall",

Die Haltestellen "Am Lohberg" und "Ulmenstraße" können nicht bedient werden.

--> geänderte Linienführung in Richtung ZOB Wismar über Dahlmannstraße, Bahnhof

Die Haltestellen "Ulmenstraße" und "Am Lohberg" können nicht bedient werden.

Stadtverkehrslinien

Linie 1 ab Wendorf in Richtung Zentrum

--> regulär bis zum ZOB Wismar

--> weiter in Richtung Gartenstadt dann über Bahnhof, Lindengarten, Schweriner Straße / Kino, Bürgermeister-Haupt-Straße

Nicht bedient werden die Haltestellen "Am Lohberg", "Ulmenstraße", "Burgwall" und "Köppernitztal".

Linie 1 ab Friedenshof in Richtung Zentrum

--> regulär bis zum ZOB Wismar

--> weiter in Richtung Wendorf dann über Bahnhof, Lindengarten, Schweriner Straße / Kino, Bürgermeister-Haupt-Straße zur Haltestelle "Burgwall"

Nicht bedient werden die Haltestellen "Am Lohberg" und "Ulmenstraße".

Linie 2 ab Wendorf in Richtung Zentrum,

--> regulär bis zum ZOB Wismar,

--> weiter in Richtung Friedenshof / Wendorf dann über Bahnhof, Lindengarten in Richtung Kanalstraße

Nicht bedient werden die Haltestellen "Am Lohberg", "Ulmenstraße", "Dahlmannstraße", "Am Schilde" und "Am Markt".

Linie 3 und 6 in Richtung Zentrum

--> regulär bis zum ZOB Wismar

--> weiter in Richtung Kritzow bzw. Fischkaten dann über Bahnhof, Lindengarten

Nicht bedient werden die Haltestellen "Am Lohberg", "Ulmenstraße", "Dahlmannstraße", "Am Schilde" und "Am Markt".

Linie 4 ab Wendorf in Richtung Zentrum

--> regulär bis zum ZOB Wismar

--> weiter in Richtung Gartenstadt dann über Bahnhof, Lindengarten zur Haltestelle "Schweriner Straße / Kino"

Nicht bedient werden die Haltestellen "Am Lohberg", "Ulmenstraße" und "Dahlmannstraße".

Linie 4 ab Gartenstadt in Richtung Zentrum

--> regulär bis zum ZOB Wismar

--> weiter in Richtung Wendorf dann über Bahnhof, Lindengarten, Schweriner Straße / Kino, Bürgermeister-Haupt-Straße zur Haltestelle "Burgwall"

Nicht bedient werden die Haltestellen "Am Lohberg" und "Ulmenstraße".

Linie 5 ab Wendorf

--> regulär bis zum ZOB Wismar

--> weiter in Richtung Wendorf dann über Bahnhof, Lindengarten, Schweriner Straße / Kino, Bürgermeister-Haupt-Straße zur Haltestelle "Burgwall"

Nicht bedient werden die Haltestellen "Am Lohberg" und "Ulmenstraße".

von Michael Schmidt

erstellt am 04.Jan.2017 | 16:06 Uhr