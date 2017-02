Mietnomaden in Gadebusch : Schock für Vermieter

vergrößern 1 von 4 Foto: Michael Schmidt 1 von 4







Tränen und Schulden auf der einen Seite, Entsetzen und Sprachlosigkeit auf der anderen. In Gadebusch spielt sich gerade das ab, was bislang unter der Rubrik Mietnomaden wohl eher im Fernsehen zu sehen war. In den Hauptrollen eine Mieterin, die ihre Nebenkosten und Miete offenbar nicht mehr zahlte sowie Vermieter, die eine demolierte und verdreckte Wohnung in der Steinstraße vorfanden.

„Bislang dachte ich, das gibts doch nur im Fernsehen. Aber nun muss ich das in echt auch hier in Gadebusch erleben. Das glaubt einem kein Mensch“, sagt Wolfgang Schuh. Er ist Vermieter und steht in einer 82 Quadratmeter großen Dachgeschoss-Wohnung. Hier lebte einst eine vierköpfige Familie mit drei Hunden – bis sie quasi über Nacht auszog. Die Türen sind demoliert, ein Fußbodenbelag herausgerissen, Fenstergriffe abmontiert – und ein handballgroßes Loch klafft in einer Wand. Draußen in einem Carport stapelt sich derweil das ehemalige Wohnungsinventar. „Aus dem Fenster haben sie einen Teil davon geschmissen“, vermutet Schuh. Jetzt befürchtet er, dass er wohl auch auf den Entsorgungskosten sitzen bleibt.

Entsetzen herrscht auch bei Hans-Heinrich Arndt. Er ist Miteigentümer des Gadebuscher Mehrfamilienhauses und meint: „So kann man eine Wohnung doch nicht verlassen. Das macht mich sprachlos und die Verärgerung ist groß.“

Enorm hoch sollen darüber hinaus die Mietschulden inklusive der nicht gezahlten Nebenkosten sein. Die Summe beläuft sich auf mehrere tausend Euro, rechnen Arndt und Schuh vor. Sie versuchen nun auf juristischem Wege die Schulden einzutreiben. Ausgang ungewiss.

Klar ist hingegen: Um diese Dachgeschoss-Wohnung wieder vermieten zu können, müssen die Eigentümer mehrere tausend Euro investieren – mindestens 4000 Euro, schätzt Schuh.

Nach Einschätzung des Landesverbandes Haus und Grund in MV haben Vermieter immer wieder mit solchen Fällen zu kämpfen. „Dass Wohnungen saumäßig von Mietern verlassen werden, nimmt zu. Ich selbst habe Wohnungen gesehen, bei denen einem der Hut hochgeht“, sagt der Präsident des Landesverbandes Haus und Grund, Lutz Heinecke.

In vielen Fällen blieben Vermieter letztlich auf den Kosten sitzen. Sie könnten zwar bei Gericht Titel erstreiten, die dann aber nicht durchsetzbar sind, weil es Pfändungsgrenzen gibt. „Manche Vermieter haben bereits zu hören bekommen: ,Verklag’ mich doch, bei mir ist nichts zu holen‘“, sagt Lutz Heinecke von Haus und Grund.



von Michael Schmidt

erstellt am 01.Feb.2017 | 20:45 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen