Gross Stieten : Verkehrsunfall fordert zwei Menschenleben

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Glaner 1 von 1

Zwei Tote – so lautet die tragische Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls vom Ostersonntag. Gegen 9.15 Uhr befuhr der 53-jährige Fahrer eines Geländewagens gemeinsam mit seiner 80-jährigen Mutter die B 106 von Groß Stieten in Richtung Dorf Mecklenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer auf Höhe des Abzweigs Moidentin mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuginsassen so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Die B 106 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Heute soll ein Verkehrsermittler des Kriminalkommissariats Wismar sich des Umnfalls noch einmal annehmen. Ob die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird, war nach Aussagen der Einsatzleitstelle der Polizei gegenüber SVZ gestern aber noch unklar.



von Holger Glaner

erstellt am 17.Apr.2017 | 13:59 Uhr