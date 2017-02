Verjüngungskur in Wismar : Werft übernimmt Auszubildende

1 von 1 Foto: MV Werften 1 von 1

Verjüngungskur bei MV Werften: Nach dreieinhalbjähriger Ausbildung sowie den erfolgreich absolvierten Winterprüfungen feierten gleich 27 Auszubildende gestern den Abschluss ihrer Berufsausbildung. Die Jungfacharbeiter der Werften-Standorte Wismar und Rostock erhielten auf einer Festveranstaltung in Wismar ihre Facharbeiterzeugnisse von MV-Werften-Geschäftsführer Jarmo Laakso, den Ausbildungsleitern sowie Vertretern der Industrie- und Handelskammern zu Schwerin und Rostock. „Wir freuen uns, mit den Abschlusszeugnissen auch Arbeitsverträge an alle Absolventen zu übergeben“, sagte Jarmo Laakso während der Feierstunde. Die Werftengruppe übernimmt die 23 Konstruktionsmechaniker und vier Anlagenmechaniker in ein festes Arbeitsverhältnis.

Die Ausbildung junger Menschen hat bei MV Werften einen hohen Stellenwert. Seit Jahren werden die drei Standorte der Werftengruppe regelmäßig von den IHKs des Landes für ihre besonderen Leistungen für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und bei der Fachkräfteentwicklung als „TOP Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet.

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres am 1. September baut das Unternehmen sein Engagement in diesem Bereich weiter aus: 90 Azubis sollen unternehmensweit in sechs Ausbildungsrichtungen eingestellt werden. Neben den Ausbildungsrichtungen Anlagenmechaniker, Konstruktionsmechaniker, Fertigungsmechaniker, Industrieelektriker für Betriebstechnik und Mechatroniker wird auch ein Dualstudium Maschinenbau angeboten.



von Holger Glaner

erstellt am 01.Feb.2017 | 08:00 Uhr

