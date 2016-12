Neu Sammit : In 22 Tagen über den Atlantik

vergrößern 1 von 2 Foto: Christoph Hübener 1 von 2

Jede Menge Überraschungen und viele neue Erfahrungen resümiert Christoph Hübener (60), der sich zusammen mit der gehörlosen Tochter Anna Maria (34) den Traum von einer Atlantiküberquerung erfüllte. 22 Tage und sechs Stunden waren beide zusammen mit einer 51-er Bavaria namens „Estrella“ von Las Palmas auf Gran Canaria nach St. Lucia in der Karibik unterwegs. Die Überquerung erfolgte mit der ARC-Regatta, die seit 1985 Seglern die Möglichkeit bietet, mit anderen über den großen Teich zu schippern.

„Es ist schön wieder aus dem Vollen schöpfen zu können“, sagt Christoph Hübener und denkt daran, dass man zwar genug Wasser hatte, am Ende aber drei Zwieback zum Frühstück ausreichen mussten. In diesen Tagen habe er seiner Frau drei Wünsche mitgeteilt: Schnitzel, Frankfurter Kranz und grüne Götterspeise. Sie wurden erfüllt.

Ein Sicherheitstraining vor dem Start habe schon mal deutlich gemacht, dass man sich auf „eine lebensgefährliche Unternehmung“ eingelassen habe, berichtet der Diplom-Psychologe mit Praxis in Güstrow. Um die 200 Boote seien in See gestochen, schon am nächsten Tag war man allein auf dem Meer, begleitet von einem Gefühl von Aufbruch und Ungewissheit, 2700 Meilen vor sich. Selbstverständlich habe es brenzlige Situationen gegeben, z.B. als nachts der achterliche Wind stark auffrischte und man zu viel Segel hatte oder einer der Hobbysegler den Mast hinauf musste. Anna Maria Hübener war erstmals seekrank und Christoph Hübener während eines Wachdienstes mit dem Rücken auf eine Tischkante geschlagen. „Fünf Tage habe ich in der Koje gelegen. Nach einer Woche stand ich wieder am Ruder“, berichtet der 60-Jährige. Aufgeben war für ihn nicht in Frage gekommen.



Lange auf den Passatwind gewartet



Lange sei man von der afrikanischen Küste kaum weggekommen. „Der Passatwind kam nicht. Wir dümpelten vor uns hin“, erzählt Christoph Hübener. Aber irgendwann hatte man dann den richtigen Wind im Rücken. Langeweile sei nie aufgekommen. Man habe immer zu tun gehabt: Wache, Schlaf, Küchendienst. Froh war man bei „Halbzeit“, geradezu kindisch glücklich, als ein Vogel von nicht allzu weit entferntem Land kündete und später Martinique in Sicht kam. „Da waren es nur noch 20 Meilen bis St. Lucia“, sagt Christoph Hübener. Begeistert habe man einen Schwertwal, der das Boot wohl drei Stunden lang begleitete, beobachtet. Und wahnsinnig schön seien der Sternenhimmel und ein silbrig schimmerndes Meer gewesen. „Wie nicht von dieser Welt“, beschreibt der Hobbysegler. In der Abenddämmerung erreichte die „Estrella“ mit ihrer Besatzung das Ziel und wurde jubelnd willkommen geheißen – ein berührender Moment. „Als meine Tochter ein paar Schritte an Land gegangen war, schrie sie auf – wieder fester Boden unter den Füßen“, erklärt Christoph Hübener. Unterwegs habe er mal gedacht, dass eine Atlantiküberquerung ausreiche. Inzwischen hält er es nicht für ausgeschlossen den großen Teich noch einmal in entgegengesetzter Richtung zu queren. Hochachtung zollt er seiner Tochter. Sie habe es wohl am schwersten gehabt. Anna Maria Hüberner schreibt von einer Abenteuerreise und: „Um über den Atlantik zu segeln, reicht es nicht aus vom Segeln begeistert zu sein.“ Es bedürfe einer sehr guten Vorbereitung. Besser wäre es aus ihrer Sicht auch gewesen, die Crew hätte sich vorher kennen gelernt. „Aber sie will nächstes Jahr wieder mit nach Griechenland kommen, wo wir jedes Jahr für eine Woche segeln“, erzählt Christoph Hübener.

