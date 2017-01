Leser-Fotoaktion : Kalt und schön: der Inselsee im Winter

1 von 1 Foto: Toni Ehlers 1 von 1

Mit dem ernsthaften Winterbeginn nimmt unsere Leser-Fotoaktion endlich mal winterlich – und somit passend für das Kalenderbild Januar – Fahrt auf.

„Das ist von meinem Sohn Toni ein Schnappschuss vom Inselsee. Toni ist 10 Jahre alt und Inselsee und Heidberg sind oft seine Ziele zum Spazierengehen. In diesen Tagen will er natürlich sehen, wie weit das Eis auf dem See ist“, schreibt uns Martina Ehlers aus Güstrow zu diesem eindrucksvollen Blick auf den Badeponton und die Bootshäuser im Hintergrund. Noch ist freilich Vorsicht angeraten!

Machen auch Sie eine tolle Fotoaufnahme im Januar und schicken Sie sie an unsere Redaktion – wie es geht, steht rechts ausführlich beschrieben. Das beste Foto des Monats kommt in unseren SVZ-Kalender 2018.

