Güstrow : Speedway: Sanierung im Plan

Der neue Start- und Zielbereich im Güstrower Speedway-Stadion nimmt immer mehr Gestalt an. Die Sprecherkabine erscheint jetzt ringsum in strahlendem Gelb. Zurzeit werden 16 Stahlträger für die neue Überdachung der Tribüne installiert. „Alles läuft nach Plan“, informiert Thomas Koch, 2. Vorsitzender des MC Güstrow. „Die Stahlbauer wollen am Wochenende durch sein.“ Bis zum 15. Juli soll dann der komplette Start- und Zielbereich fertig sein.

von Jens Griesbach

erstellt am 04.Mai.2017 | 21:00 Uhr