Leserfoto-Aktion : Voting für den Monat Dezember

vergrößern 1 von 5 Foto: Rüdiger Struve 1 von 5 0









Zugegeben, der Dezember verwöhnte die Hobbyfotografen der Region nicht gerade mit frostig-winterlichen Motiven – Schnee fehlte gänzlich und auch Raureif gab es kaum. Schöne Motiven ihrer Lieblingsplätze sind den Teilnehmern der SVZ-Leserfoto-Aktion dennoch gelungen und nun sind Sie, liebe Leser, gefragt: Wählen Sie ihren Favoriten aus. Das Foto des Monatssiegers wird den Monat Dezember in unserem exklusiven SVZ-Jahreskalender 2018 zieren.

Besonders das Wasser hatte es den Hobbyfotografen in diesem Monat als Motiv angetan. Rüdiger Struve, der aktuelle Wochensieger, fotografierte mit der Badestelle in Gutow seinen persönlichen Lieblingsplatz. „Viele Teilnehmer der Fotoaktion senden einen Sonnenuntergang. Ich habe einen Sonnenaufgang “, erklärte der Gutower. Auch Erika Gomoll, Jana Nikoleit und Roger Lambert wurden bei ihrer Motivsuche an den Ufern der Region fündig. Sie zeigen in ihren Bildern den Sumpfsee bei Sonnenuntergang, den Tiefen Ziest im Gegenlicht und die Spiegelung auf dem Mühlengeezer See. Eine frostige Aufnahme gelang indes Manuela Rünger mit ihrem Foto einer von Raureif überzogenen Wiese bei Mühlengeez.

Stimmen Sie bis morgen, 8 Uhr, für ihren Favoriten ab. Klicken Sie einfach auf das „Daumenhoch“-Symbol unter ihrem Lieblingsfoto. Alles rund um unsere Leserfoto-Aktion finden Sie auf ww.svz.de/lieblingsplatz.

So machen Sie mit:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren höchster Auflösung

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• Monatssieger werden vorgestellt

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

von Caroline Weißert

erstellt am 02.Jan.2017 | 05:00 Uhr