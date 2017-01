Monatsvoting : Wer wird Monatssieger im Januar?

vergrößern 1 von 4 Foto: Frank Eilrich 1 von 4 0







Schnee und Eis brachten im Monat Januar ganz wunderbar winterliche Motive hervor. Die Teilnehmer unserer Leserfoto-Aktion überschütteten uns regelrecht mit fantastischen Aufnahmen ihrer persönlichen Lieblingsplätze in der Region Güstrow, Laage und Krakow am See. Aktueller Wochensieger ist Frank Eilrich aus Krakow am See. „Standhafte Mauer“, nennt er sein Motiv. „Diese Mauer entdeckte ich in dem Dorf Hinzenhagen bei Kuchelmiß. Sie trotzt dem Winter mit ihrer soliden jahrhundertealten Bauweise“, schreibt Frank Eilrich zu seinem Lieblingsfoto im Monat Januar.

Aber auch die übrigen Wochensieger haben beeindruckende Fotos geschossen. So auch der zehnjährige Toni Ehlers, der den gefrorenen Inselsee im Foto festhielt. Oder Yvonne Kaehler, die eine spannende Idee umsetzte. Mit einem Blick durch die Glaskugel wagt die Güstrowerin mal einen ganz anderen Blick auf einen ihrer persönlichen Lieblingsplätze – das Güstrower Schloss. Witzig ist auch das Motiv von Heleen Vermij, die mit Licht und Schatten spielt und so sowohl Hund Mika als auch sich selbst auf ihrem Foto verewigte.

Stimmen Sie nun für ihren Favoriten ab. Geben Sie ihrem Lieblingsfoto im Monat Januar ein „Daumen hoch“. Von heute, 8 Uhr, bis morgen, 8 Uhr, können Sie abstimmen. Auf www.svz.de/lieblingsplatz finden Sie zusätzlich alle Informationen rund um unsere Leserfoto-Aktion.

